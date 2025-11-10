Beyaz Saray'da tarihi zirve: Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşme 1,5 saat sürerken görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladı.

Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Suriye görüşmenin detaylarını açıkladı

Suriye Devlet Başkanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra ortak ilgi alanlarına sahip bazı bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını açıkladı.

Suriye Devlet Başkanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığını belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ve bu ilişkilerin güçlendirilmesi ile ortak ilgi alanlarına sahip bazı bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı aktarıldı.

Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 6 ay askıya alındı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.