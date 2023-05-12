Biden: ABD temerrüde düşerse, dünyanın başı derde girer

Ekonomi dünyasının bugün gözü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre liderleriyle yapacağı ikinci “borç limiti” zirvesinde olacak. İlk görüşme 9 Mayıs’ta gerçekleşmiş; Biden “Verimli geçti” dese de, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy “İlerleme yok” demişti.

Bugünkü zirve öncesi Biden, New York’ta katıldığı programda, dünya liderlerinin de ABD’deki temerrüt riskini merak ettiğini aktardı ve ekledi: “Çünkü temerrüde düşersek tüm dünyanın başı derde girer.” Borç limiti krizini “üretilmiş bir kriz” olarak tanımlayan Biden, ABD’nin dünyanın en güçlü ekonomisi olduğunu ve “faturalarını” ödeyebileceğine şüphe olmadığını dile getirdi.

"İtibarımız zarar görür"

Biden, “Sorumlu bir şekilde gereksiz bir kriz olmadan harcamaları kısmalı ve açığı azaltmalıyız” ifadesini kullandı. Temerrüde düşme olasılığının sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunan Biden, bunun kredi kartları, araba kredileri ve konut kredileri için daha yüksek faize, sosyal güvenlik ödemelerinde gecikmeye ve istihdam kayıplarına neden olabileceğini anlattı: “Ekonomimiz resesyona girer ve uluslararası itibarımız aşırı derecede zarar görür.” Biden bugün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile bir kez daha görüşecek.

Yellen uyardı: Haziran başı nakit sıkıntısı çekeriz

Borç limiti ya da borç tavanı, “ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı.” Ülkede federal hükümet, 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaştı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’e göre, borç limiti artırılmazsa, haziran başında nakit sıkıntısı çekilecek, kamuda maaş ödemeleri yapılamayacak. Üç ihtimal var…

1) Temsilciler Meclisi ve Senato’da borç limiti artırımı yapılır, sorun çözülür.

2) Geçici erteleme kararı çıkar, zaman içinde bütçede değişiklikle uyum sağlanır.

3) Limit artmaz, temerrüt riski gerçek olur.