Biden 'adaylıktan çekilmesi' çağrılarına sert yanıt verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile seçim münazarasında gösterdiği performans nedeniyle aday olmaması yönünde eleştirilen ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilme çağrılarına yanıt verdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, MSNBC kanalındaki Morning Joe sabah programında konuşan ABD Başkanı Biden, "Hiçbir yere gitmiyorum" ifadesinde bulundu.

Biden, kendisine "meydan okumak isteyen" kişiler varsa, bu kişilerin ağustos ayında yapılacak ve Demokratların başka adayının kesinleşeceği Demokrat Ulusal Kongresi'nde karşısına çıkmasını istedi.

Programın sunucularından Mika Brzezinski'nin Biden'ın seçim yarışından çekilmesi çağrısında bulunan uzman ve yayın organlarının isimlerini sıralaması üzerine Joe Biden, "O büyük isimlerin ne düşündüğü umurumda değil" ifadelerini kullandı.

Biden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözün özü şu ki hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. 2024 yılında Donald Trump'ı yenecek en iyi adayın kendim olduğuma gerçekten inanmamış olsaydım seçim yarışına da katılmamış olurdum"