Biden, Rusya ve Çin'i saymadı: Dünyanın tek süper gücü ABD

ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta ABD Askeri Akademisi’nin mezuniyet törenine katıldı.

West Point bölgesindeki akademiden mezun olan bin 36 öğrenci ve yüzlerce katılımcının önünde konuşma yapan Biden, ABD’nin İsrail, Ukrayna ve Hint-Pasifik dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerine verdiği desteğe değindi

ABD askerlerinin 2 yıldır devam eden Rus işgalini püskürtme çabasında Ukrayna’yı desteklemek için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Biden, "Ukrayna ile birlikte güçlü bir şekilde duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırılarının püskürtülmesindeki rollerine vurgu yapan Biden, ayrıca Çin’in bölgede artan askeri faaliyetlerine karşı Hint-Pasifik'teki müttefiklerine verdiği desteğe de dikkat çekti.

ABD'nin dünya için kritik bir rolde olduğunu söyleyen Biden, "ABD Silahlı Kuvvetleri sayesinde, dünyanın tek süper gücü ve vazgeçilmez ulusu olarak sadece ABD’nin yapabileceği şeyi yapıyoruz” dedi.