Biden'dan Çin hamlesi: Elektrikli araçları hedef aldı

ABD'nin, en erken gelecek hafta Çin gümrük tarifeleri üzerine kapsamlı bir karar açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in kritik sektörlerini hedef alan tarifeler açıklayacak.

Çin menşeli elektrikli araçlar, piller ve güneş paneli hücrelerine yeni tarifeler açıklanması beklenirken mevcut tarifeler büyük oranda korunacak.

Kararın ertelenme ihtimali bulunsa da gerçekleşmesi durumunda Biden’ın Çin’e karşı en büyük hamlelerinden biri olacak.

Biden geçtiğimiz ay Çin çelik ve alüminyumuna tarifeleri artırma çağrısı yapmış, Çin gemi inşa sektörüne karşı da yeni soruşturma açılmasını istemişti.

Biden’ın seçimdeki rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump ise Çin’e uygulanan tüm tarifeleri artırmayı vaadediyor.