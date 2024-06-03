Biden'dan Gazze açıklaması: İsrail adım atmaya hazır

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde önerilen ateşkesle ilgili son durumu değerlendirdiği bildirildi.

Güncel ateşkes anlaşması önerisinin "Gazze'deki krizi sona erdirecek yol haritası sunduğu" konusunda hemfikir olan iki liderden Biden'ın, Hamas'ın öneriyi kabul etmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan, İsrail'in, Hamas'a sunulan anlaşma koşullarında sonraki adımı atmaya hazır olduğunu teyit etti." ifadesine yer verilirken, Biden'ın bu vurgusu, İsrail'den gelen anlaşmayla ilgili çelişkili açıklamalara yanıt niteliğinde değerlendirildi.

Açıklamada, Katar'dan, etkisini kullanarak Hamas'ı anlaşma önerisini kabul konusunda ikna etmesini isteyen Biden'ın, bu süreçteki desteği dolayısıyla da Katar Emiri'ne teşekkür ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in hazırladığı 3 aşamalı ateşkes önerisini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı öneri ile kendi taslakları arasında bazı boşluklar olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby ise söz konusu taslağın İsrail'e ait olduğunu ve iki ülke arasında ateşkes teklifi noktasında boşluk olmadığını ifade etmişti.