Bilim insanı uyardı: İşlenmiş gıdalar 'sigara gibi uyarıyla' satılmalı

İşlenmiş gıda teriminin yaratıcısı Profesör Carlos Monteiro, oluşturdukları riskleri kanıtlanan işlenmiş gıda kullanımına karşı uyardı.

"İşlenmiş gıdalar, çoklu kronik hastalık riskini arttırmaları bakımından sağlık açısından taşıdıkları riske rağmen, dünya genelinde uygulan diyetlerde payını ve hakimiyetini arttırıyor" ifadesinde bulunan Monteiro, işlenmiş gıdaların "sigara paketlerindeki uyarılar" gibi uyarılar satılması gerektiğini söyledi.

The Guardian'a konuşan Monteiro, "İşlenmiş gıdaların tehlikelerini engellemek için tütüne karşı olduğu gibi halk sağlığı kampanyalarına ihtiyaç var. Bu tür kampanyalar, işlenmiş gıda tüketiminin sağlık açısından tehlikelerini de içermelidir. İşlenmiş gıda reklamları da yasaklanmalı ya da büyük ölçüde kısıtlanmalı ve sigara paketlerinde kullanılanlara benzer şekilde paket önü uyarıları getirilmelidir" dedi.

Tahıl gevrekleri, protein barları, gazlı içecekler, hazır yemekler ve fast food gibi ürünlere dünya genelinde talep artarken Monteiro, "İşlenmiş gıdaların okullarda ve sağlık tesislerinde satışı yasaklanmalı ve elde edilen gelir taze gıdaları sübvanse etmek için kullanılmak üzere işlenmiş gıdalara ağır vergi uygulanmalıdır" yorumunda bulundu.

İşlenmiş gıda ve tütün şirketleri arasında benzerlik olduğuna değinen Monteiro, şöyle konuştu:

"Hem tütün hem de işlenmiş gıdalar, çok sayıda ciddi hastalığa ve erken ölüme neden olmaktadır.Her ikisi de hem cazip hem de bağımlılık yapan ürünleriyle elde ettikleri muazzam karları agresif pazarlama stratejilerine ve düzenlemelere karşı lobi faaliyetlerine yatıran ulusötesi şirketler tarafından üretilmektedir. Her ikisi de tasarım gereği patojeniktir (tehlikelidir). Bu nedenle yeniden formüle etmek bir çözüm değildir"