Bilim insanları Avrupa'nın ortasında gizli bir süper volkan keşfetti

Orta İtalya'da araştırmacılar gizli kalmış bir süper volkan keşfetti. Toskana'da keşfedilen volkanın 6 bin kilometreye yayıldığı ve yerin 8 ila 15 kilometre altında gömülü olduğu değerlendiriliyor.

Larderello jeotermal sistemi olarak bilinen yer, İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Yerbilimleri ve Yer Kaynakları Enstitüsü (CNR-IGG) ve İsviçre Cenevre Üniversitesi (UNIGE) araştırmacıları tarafından keşfedildi.

Hiçbir kanıt bulunamamıştı

Süper volkanın yüzeyde herhangi bir kanıt bulunmaması nedeniyle keşfinin uzun sürdüğü öğrenildi.

Volkanlar, kraterler uzun zaman önce sertleşmiş soğumuş lav ve gaz emisyonları gibi ipuçları bıraksa da Toskana'da, sismik görüntüleme ve elektromanyetik sinyaller için yapılan kapsamlı aramalarda bile gizemli volkan uzun süre tespit edilememişti.

3,8 milyon kişinin yaşadığı bölgede keşfedilen volkanın yakın zamanda patlaması ise beklenmiyor.