Etna Yanardağı'nda korkutan patlama! Turistler kaçarken görüntülendi
İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağ Etna, bugün bir kez daha patladı. Patlamanın ardından yükselen kül ve duman bulutları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Turistlerin bölgeden panikle uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı. Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi, havacılık için kısa süreli 'kırmızı kod' uyarısı yaptı.
İtalya'nın güneyinde, Sicilya adasında bulunan Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı Etna, bugün yeniden patladı. Patlama anına ait görüntüler sosyal medyada geniş yer bulurken, yükselen siyah dumanlar eşliğinde turistlerin bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.
Kırmızı kodlu uyarı verildi
Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC), meydana gelen patlamanın ardından havacılık için kısa süreli 'kırmızı kod' uyarısı yayınladı.
Kül bulutunun büyük oranda su buharı ve kükürtdioksitten oluştuğu, güneybatı yönüne doğru hareket ettiği belirtildi.