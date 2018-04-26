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Bill Cosby suçlu bulundu

Bill Cosby, 14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu.

Bill Cosby suçlu bulundu
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Amerikalı ünlü oyuncu ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu.

Jüri, Philadelphia'nın Montgomery Bölge Adliyesi'nde yargılanan Cosby'yi kendisine yöneltilen ve her biri için 10 yıl hapis cezası istenen iddialardan suçlu buldu.

Kaynak: DHA

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