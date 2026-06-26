Bir ulusal para birimi daha tarihe karışıyor! Euro'ya geçiş için tarih belli oldu

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Macaristan, ulusal para birimi 'Macar forinti'ni terk ederek euroya geçmeye hazırlanıyor. Macaristan Başbakanı Péter Magyar, 2030'a kadar ortak para birimine geçmeyi hedeflediklerini açıklarken, euro hamlesi ülkenin 2024'te AB'ye kabulünden 2 yıl sonra geldi.

Ancak Macaristan'ın şu an için AB'nin belirlediği euroya geçiş kriterlerinin hiçbirini karşılamadığı belirtiliyor.

Ekonomik tablo euroya geçişi zorluyor

Magyar, kamuoyu araştırmalarına göre Macar halkının büyük bölümünün euroya geçişi desteklediğini ifade ederken, mevcut ekonomik tablo nedeniyle hedefe ulaşmanın kolay olmayacağını da belirtti.

Magyar'ın açıklamasının ardından Macar forinti değer kazanırken, ülkenin devlet tahvili getirileri geriledi. Bu gelişme ekonomiye güvenin arttığı yönünde yorumlandı.

Euroya geçiş hangi şartlara bağlı?

Macaristan'ın euroya geçebilmesi için AB'nin belirlediği Maastricht kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda enflasyonun kontrol altına alınması, bütçe açığı ve kamu borcunun belirlenen sınırlar içinde tutulması, döviz kurunda istikrarın sağlanması ve uzun vadeli faiz oranlarının gerekli seviyeleri karşılaması şart koşuluyor.