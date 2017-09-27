Birleşik Arap Emirlikleri Mars'ta kent kurmayı planlıyor

27 Eylül 2017

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'ta uzay kenti kurmak için çalışmaları başlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı ENA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Dubai'deki Muşrif Park'ta 1 milyon 900 bin fitkare alanın kullanılacağı ve 136 milyon dolara mâl olacak projeyi resmen başlattı.

Yapılacak uzay kentinin türünün ilk örneği, Mars üzerinde uygunabilir bir model olacağı belirtildi.

Proje kapsamında "kızıl gezegen" arazisini ve sert ortamını simüle eden sofistike laboratuvarların ve 3 boyutlu baskı için geliştirilen tekniklerin kullanılacağı, ısı ve ışık izolasyonunun sağlanacağı ifade edildi.

Gezegendeki gıda, su ve enerji güvenliği sorunlarına çözüm bulmak ve canlıların yaşayabilmesi konusunda iyileştirici katkı sağlayacak araştırmalar yapmak için en iyi bilim adamları ile bilimsel tecrübeleri BAE'ye getirmek için çaba sarfedileceği aktarıldı.

Mars'takine benzer şartlar ile ortam oluşturulduktan sonra bir grup insanın bir yıl burada yaşayacağı ve bu sırada söz konusu insanlar üzerinde davranışsal incelemeler yapılarak bilimsel bulguların takip edileceği ve daha sonra gerçekleştrilecek uzay yolculuklarında da bu deneyimlerden istifade edileceği kaydedildi.

Kentin dış görünümüne ilişkin de bilgi verilen haberde, sütunlara dayalı olmayan birkaç kubbeden oluşacağı ve bu kubbelerin inşa edilebilmesi için yeni tekniklerin üretimine ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.

Dünyadaki en gelişmiş mimari yapıya sahip olacağı belirtilen Mars bilim kentinin tasarımının Google'ın Londra'daki yeni merkezini tasarlayan mühendis tarafından yapılacağı bilgisi verildi.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid el Mektum, şubat ayında "Mars 2117" projesiyle bu gezegende yaşanılabilir bir şehir inşa etmeyi planladıklarını duyurmuştu.