Birleşik Krallık’ta otomobil satışları yüzde 9,3 azaldı

05 Ekim 2017

Birleşik Krallık Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre ülkede otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 426 bin 170 adete geriledi.

SMMT’den yapılan açıklamada araç satışlarında eylül ayında görülen sert düşüşün, ülkede devam eden politik ve ekonomik belirsizlik ile bunun yansıması olarak tüketici güvenindeki azalıştan kaynaklandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Eylül ayı otomobil satış verileri sektörün sağlıklı yapısını göstermesi açısından barometre niteliğindedir. Bu yüzden bu düşüş endişelenmemize neden oluyor.” ifadesini kullandı.

Hawes, “İş dünyası ve politikadaki belirsizlik müşterilerin güvenini etkiliyor. Tüketiciler ve şirketler büyük çaplı satın alım kararlarını ertelemeye yatkın.” dedi.

Pantheon Macroeconomics Birleşik Krallık Başekonomisti Samuel Tombs ise, “Otomobil satış verileri geçen senenin verilerinin çok altında. Enflasyon artışının reel gelirleri azaltması, hane halkının belli başlı mali girişimler konusunda temkinli olmasına neden oluyor.” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA