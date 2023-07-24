Birleşik Krallık’tan yüksek hızlı elektrikli demiryolu için 680 milyon Sterlin

Birleşik Krallık hükümetinin ihracat kredisi kuruluşu olan Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance /UKEF), Türkiye'nin güneyindeki 286 km'lik yüksek hızlı elektrikli demiryolu inşaatını desteklemek için 781 milyon Euro'luk (680 milyon Sterlin’e eşdeğer) finansman sağladı.

Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek Hızlı Demiryolu inşaatını, UKEF'in Alıcı Kredisi Hesabı yoluyla sağladığı finansman ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı adına Rönesans Holding tamamlayacak.

Anlaşmanın Birleşik Krallık'ın altyapı, mühendislik ve proje yönetimi sektörleri için milyonlarca Sterlin’lik yeni ihracat sözleşmesi fırsatı yaratması ve Başbakan'ın Birleşik Krallık ekonomisini büyütme önceliğini desteklemesi bekleniyor.

Bu proje, Birleşik Krallık ihracatçılarının gelecekte önemli fırsatlar yakalayacağına işaret ediyor, zira Avrupa'nın en büyük on inşaat şirketinden biri olan Rönesans Holding, yüksek hızlı demiryolu projesini Birleşik Krallık tedarik zinciriyle daha geniş ilişkiler kurmak için kullanmayı planlıyor.