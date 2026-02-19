Birleşmiş Milletler: Sudan’da 1000 günü aşan çatışmalarda cezasızlık sürüyor

DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Bir aydan biraz fazla bir süre önce Sudan, korkunç bir dönüm noktasına ulaştı. Afrika'nın üçüncü en büyük ülkesini neredeyse yok eden acımasız bir savaşta 1000 gün geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Devam eden çatışmaların "cezasızlık" içinde sürdüğünü dile getiren DiCarlo, savaş suçları ve vahşet içeren uzun listenin faillerinin henüz hukuk önünde hesap vermediğini vurguladı.

DiCarlo, çatışmaların Kuzey Darfur, Kuzey Kordofan, Güney Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yayıldığını aktararak, "Siviller ve sivil altyapı açısından sonuçlar çok ağır. Sudan'ın hiçbir köşesi saldırı tehdidinden muaf değil." dedi.

Taraflara uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna uymaları çağrısı yapan DiCarlo, bu yasaları ihlal edenlerin hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

DiCarlo, ayrıca, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin insani ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kordofan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu da Konsey'de yaptığı açıklamada, Sudan'daki insani krizin hızla kötüleştiğini bildirdi.

Wosornu, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, Kordofan bölgesinde 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, 12 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun ise "kriz içinde kriz" yaşadığını ifade ederek, çatışmanın başlangıcından bu yana hayat kurtarıcı hizmetlere talebin yüzde 350 arttığını söyledi.

4,2 milyon çocuk ile hamile ve emziren kadınların akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu belirten Wosornu, bu süreçte neredeyse tamamı Sudanlı 130 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.

Wosornu, insani müdahale planı kapsamında bu yıl 20 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ancak ciddi finansman açığı bulunduğunu kaydederek, taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeleri ve insani yardım faaliyetlerinin önünün açılması için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Çad sınırına bitişik ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin hemen hemen tamamına hakim olan HDK, Ekim 2025'te bölgenin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmiş ve ciddi katliamlar yaptığı iddia edilmişti.