Bitcoin madencileri Kanada'ya kaçıyor

12 Ocak 2018

Çinli Bitcoin madencileri, hükümetin enerji kullanımına getirdiği sınırlamalar sonrasında rotayı enerji açısından zengin Kanada'ya çevirmeye hazırlanıyor.

Çin'in en büyük iki Bitcoin madenciliği birliğini işleten Bitmain şirketi yaptığı açıklamada, Kanada'nın Quebec eyaletinde tesis kurmayı değerlendirdiklerini ifade etti.

Şirket sözcüsü, Quebec'te yatırım için yerel enerji otoriteleri ile görüştüklerini belirtirken, değerlendirdikleri diğer bir ülkenin ise İsviçre olduğunu ifade etti.

Bitcoin madencileri Çin'den kaçıyor