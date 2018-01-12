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Bitcoin madencileri Kanada'ya kaçıyor

Çinli Bitcoin madencileri enerji kullanımına getirilen kısıtlamalar sonrası Kanada'da tesis kurmayı değerlendiriyor.

Bitcoin madencileri Kanada'ya kaçıyor
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Çinli Bitcoin madencileri, hükümetin enerji kullanımına getirdiği sınırlamalar sonrasında rotayı enerji açısından zengin Kanada'ya çevirmeye hazırlanıyor.

Çin'in en büyük iki Bitcoin madenciliği birliğini işleten Bitmain şirketi yaptığı açıklamada, Kanada'nın Quebec eyaletinde tesis kurmayı değerlendirdiklerini ifade etti.

Şirket sözcüsü, Quebec'te yatırım için yerel enerji otoriteleri ile görüştüklerini belirtirken, değerlendirdikleri diğer bir ülkenin ise İsviçre olduğunu ifade etti. 

Bitcoin madencileri Çin'den kaçıyorBitcoin madencileri Çin'den kaçıyor

Çin Bitcoin Kanada

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