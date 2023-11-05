Blinken'dan Ankara öncesi Batı Şeria'ya sürpriz ziyaret: 'Filistinliler zorla göç ettirilmeyecek'

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre Blinken ve Abbas, bugün Batı Şeria'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise "güvenlik gerekçeleriyle" Blinken'ın ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını ifade etti.

'Filistinliler zorla yerinden edilmeyecek'

Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydederek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirttiğini" aktardı.

Blinken ve Abbas'ın Batı Şeria'da "sakinlik ve istikrarın yeniden sağlanmasını" görüştüğünü belirten Miller, Blinken'ın aynı zamanda bölgede Filistinlilere yönelik "aşırıcı şiddetin durdurulması ve sorumlularından hesap sorulmasının" önemine dikkati çektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın yarın Ankara'yı ziyaret ederek yetkililerle görüşeceğini duyurmuştu.