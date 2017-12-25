BM, Çin ve Rusya'nın 'hayır' oyuna rağmen Myanmar tasarısını kabul etti

25 Aralık 2017

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Myanmar'daki Rohingya Müslümanları için BM'e sunduğu önerge, BM Genel Kurulu'nda 122 oyla kabul edildi. Öte yandan Çin ve Rusya dahil olmak üzere birçok ülke önergeyi reddetti.

BM'in kabul ettiği önerge, sağlık çalışanlarının bölgeye girişinin sağlanmasını, bölgedeki sığınmacıların ülkelerine güvenli bir şekilde geri gönderilmesini ve bütün Rohingya Müslümanları'na vatandaşlık verilmesini talep ederken, Çin ve Rusya'nın yanında Kamboçya, Laos, Filipinler, Vietnam, Suriye, Belarus ve Zimbabve BM'in kararını kabul etmedi.

BM tarafından kabul edilen önerge kapsamında, BM Genel Sekreteri António Guterres'in Myanmar'a özel bir elçi ataması bekleniyor.

Geçen Ağustos ayından beri 650 bine yakın Rohingya Müslümanı ülkelerini terk etmek durumunda kalmış ve zor şartlar altında Arakan Eyaleti'nde sığınma talep etmişti. BM'in Rohingya Müslümanları için sunduğu önergeler kapsamında geçen ay BM özel sözcüsü Yanghee Lee'nin bölgeye gitmesi kararı alınmış fakat Lee, Myanmar hükümetinin kendisinin ülkeye girişini yasakladığını ve kendisiyle bütün işbirliğini kestiğini söylemişti.

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Kaynak: DHA