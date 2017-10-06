BM: Dünyanın en büyük insani krizi Arakan'da

06 Ekim 2017

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşandığını belirterek, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e sığınmacı akınının devam ettiğini söyledi.

Lowcock, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Anthony Lake ile birlikte geçtiğimiz günlerde Bangladeş'teki sığınmacı kamplarını ziyaret ederek, sorunları yerinde gözlemlediklerini ifade etti.

Bangladeş hükümeti ve halkına Arakanlı Müslüman sığınmacılara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Lowcock, "Dünya, Bangladeş hükümeti ve halkına, sığınmacılara verdiği destekten dolayı minnettar olmalı." diye konuştu.

Lowcock, "Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin Arakan'ın kuzeyinde yaşandığını" vurgulayarak, yüzbinlerce sığınmacının Bangladeş'e geçmek için bekleyişlerinin devam ettiği uyarısında bulundu. Lowcock, bunun gerçekleşmesi durumunda BM olarak yeni insani krizlere karşı hazır durumda olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Myanmar hükümetine BM'ye Arakan eyaleti için tam ve koşulsuz erişim izni vermesi çağrısını yineleyen Lowcock, bölgedeki durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Lowcock, 23 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Arakanlı sığınmacılara yardım amaçlı uluslararası bir konferansın düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, bu sabah yaptığı açıklamada Myanmar'ın Arakan eyaletine bağlı Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın, Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA