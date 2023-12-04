BM: Gazze'de 2 milyona yakın kişi yerinden edildi

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNWRA) yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.

7 Ekimden bu yana 111 UNRWA çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, 2 Aralık itibarıyla 1,2 milyon yerinden edilen kişinin 156 UNRWA merkezine sığındığı aktarıldı.

Öte yandan 7 Ekim'den bu yana 85 UNRWA merkezinin 117 kez saldırıların hedefi olduğuna işaret edilerek, 30 merkezin doğrudan vurulduğu, 55 merkezin de ikincil hasar aldığı kaydedildi.