BM: Gazze’nin yeniden inşaası için on milyarlarca dolar gerekecek

BM Genel Kurulu’nun ticaret ve kalkınma alanındaki temel organı olan UNCTAD, Gazze’nin yeniden ayaklanması milyarlarca dolar gerekeceğine dikkat çekti, tam rakamın kestirilemediğine işaret etti.

Raporda, "Tüm kısıtlamaların kaldırılması sürdürülebilir toparlanma için gerekli bir koşul olsa da hiçbir şekilde yeterli değildir. Bağışçıların ve uluslararası toplumun, Gazze'nin uzun süreli kısıtlamalar ve kapatmalar ile sık sık askeri operasyonlar nedeniyle maruz kaldığı, ekonomiyi boğan ve altyapıyı yok eden hasarı onarmak için ekonomik yardım sağlaması gerekiyor" denildi.

UNCTAD'ın Küreselleşme ve Kalkınma Stratejileri Bölümü Direktörü Richard Kozul-Wright de rapor değerlendirmesinde şunları söyledi: "Gazze'de mevcut ve devam eden insani krizin ekonomik sonuçlarının belirlenmesi önemlidir. Hasarı değerlendirmek inanılmaz derecede zor olacaktır.

Bunlar binalar. Hastanelerdir. Çatışmalar durana kadar doğru bir değerlendirme yapmak çok zor ama bunun milyarlarca dolar, on milyarlarca dolar olması gerekiyor. Raporun vurguladığı şeyin, Filistin'in kendi mali gelirlerini bağımsız bir şekilde elde edememesi olduğunu düşünüyorum."

7 Ekim’den bu yana İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 200 bini aşkınkonutbombalandı, bunlardan 32 bini tamamen yıkıldı. 2014 yılındaki çatışmalarda Gazze Şeridi'nde 17 bin ev hasar görmüş, Filistin yönetimi de Gazze’nin inşaası için 7.8 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıklamıştı. Bu hesaptan, 2023 maliyetinin kat be kat fazla olacağı konuşuluyor. Filistin, 2021’deki operasyonlar sonrası Gazze için 1 milyar dolar talep etmişti.