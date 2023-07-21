BM: Rusya'nın kararı küresel gıda fiyatlarını artırdı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararının küresel gıda fiyatları ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde geniş çaplı etkisi olacağı konusunda uyararak, Moskova'ya anlaşmaya dönme çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın tahıl anlaşmasını sonlandırma kararının etkileri ele alındı.

Türkiye'ye çabalarından dolayı teşekkür edildi

Rusya'nın anlaşmaya dönmesinin öneminin altını çizen birçok üye ülke, aynı zamanda Türkiye ve BM'ye yoğun çabaları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Burada bir konuşma yapan BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya'nın kararının ardından küresel gıda fiyatlarının artmaya başladığına dikkati çekti.

DiCarlo, bunun en kırılgan toplumları etkileyen mevcut tarım, enerji ve mali krizleri derinleştirdiğine işaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'daki limanlara yönelik saldırısının ise gıda güvenliğine ilave darbe vurduğuna işaret eden DiCarlo, saldırıların aynı zamanda sivil can kaybına yol açtığını da bildirdi.

DiCarlo, "Karadeniz'de seyir halindeki sivil gemilerin hedef alınabileceğine ilişkin tehditler kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Halihazırda çok tehlikeli olan durumu daha fazla tetikleyecek söylem ve faaliyetlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen DiCarlo, "Karadeniz'de bir askeri hadisenin yol açabileceği çatışmayı önlemek için her önlem alınmalı. Aksi halde bunun sonuçları hepimiz için korkunç olur." uyarısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise Rusya'nın kararının halihazırda çok zor durumda olan milyonlarca insanı etkilediğini belirtti.

Rusya'nın sonlandırma kararı hayal kırıklığı yarattı

Geçen sene 22 Temmuz'da imzalanan anlaşmaların tarihi önemi olduğunu anımsatan Griffiths, Rusya'nın sonlandırma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.

Griffiths, son günlerdeki gelişmelerin ise "alarm verici" olduğunu belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana çarşamba günü tahıl fiyatlarının en fazla arttığı gün olarak kayıtlara geçti. Bu şaşırtıcı değil, söz konusu etkiyi tahmin ediyorduk." diye konuştu.

BM'nin tahıl ihracatını gerçekleştirmek için çabalarını sürdüreceğini aktaran Griffiths, bunun için uluslararası destek ve diplomasiye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Griffiths, "Bu bağlamda Türkiye hükümetine olağanüstü çabaları ve desteği için teşekkürlerimizi iletmek istiyorum." diye konuştu.

Birçok kişinin Rusya'nın kararıyla ilgili üzüntü ve hayal kırıklığı duygularını dile getirdiğini anımsatan Griffiths, "Ancak 362 milyon için bu bir üzüntü meselesi değil. Bu, onların, çocuklarının, ailelerinin geleceğiyle ilgili. Onlar üzgün değil kızgınlar ve endişeliler, bazıları aç kalacak, bazıları da açlık yüzünden ölecek." ifadesini kullandı.