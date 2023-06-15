BM’den depremzede kadın işverene destek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), iş birliğinde yürütülen ve 500 bin dolar tutarındaki ‘Depremzede Kadın İşverenlere Hibe Desteği Projesi’, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer tarafından, Kahramanmaraş’ta kadın işverenlerin katıldığı toplantıyla duyuruldu. Depremden zarar gören işletmelere yönelik erken toparlanma faaliyetlerinin bir parçası olan ortak girişim, Kahramanmaraş’ta işletmelerini ayağa kaldırmaya çalışan kadın işverene mali destek sağlayacak.

Vinton: Bir arz-talep döngüsü başlatmayı hedefliyoruz

Toplantıda konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Depremler Türkiye’de küçük işletmeler için çok yıkıcı oldu; en çok etkilenen yedi ilde 220 bin işletme tamamen yıkıldı” dedi.

Vinton, “Kadın girişimcilere ve kadınların sahibi olduğu işletmelere can suyu sağlayarak, sadece bireylerin geçim kaynaklarını eski haline getirmeyi değil, aynı zamanda bölgeye dönüşü teşvik edecek erdemli bir arz-talep döngüsü başlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu. KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer ise, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar işverenlerimizin sıkıntılarına kulak vermeye çalıştık.

Bu problemlerin başında finansman sorunu geliyor. Hibe programından yararlanabilmek için kadın işverenlerin mutlak suretle işlerine devam etmesi gerekiyor. Yani işyeri yıkılmış ve devam etmeyecek kadın işverenler bu projeye başvuramıyorlar” dedi.

Hibe desteğini Ticaret ve Sanayi Odası olarak organize ettiklerini ve Birleşmiş Milletler’in fonu ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Gümüşer, “Başvuruların değerlendirmesini UNDP yapacak. Başvuru formlarının çok iyi bir şekilde doldurulması gerekiyor. Bu konuda odamızda bir masa oluşturduk ve 30 Haziran’a kadar aktif olacak. Projede bizlere destek veren UNDP’ye, Sayın Louisa Vinton’a teşekkür ediyoruz” dedi.

KMTSO hasar tespiti yaptı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, depremden zarar gören 355 kadın girişimcinin işletmelerinin hasar durumlarının tespiti ile ilgili çalışması yaptı. Çalışma; ortalama bir işletmenin 1 milyon 395 bin 769 TL tutarında hasara uğradığını ortaya koydu. Bu işletmelerin yüzde 38’i ağır hasarlı ya da yıkık iken yüzde 7,32’si orta hasarlı, yüzde 46,20’si az hasarlı, yüzde 8,45’i ise hasarsız durumda. Çalışmada, deprem nedeniyle sağlık sorunu yaşayan veya uzuv kaybı olan kadın girişimcilerin oranı da yüzde 3,66 olarak belirlendi.

Hibe tutarı 10 bin ila 300 bin tl arasında olacak

Hibe programından, 6 Şubat 2023 tarihinde ilk depremin meydana gelmesinden önce Kahramanmaraş’ta kayıtlı faali işletmesi olan kadınlar yararlanabilecek. Toplamda 11 milyon TL (500 bin ABD Doları) tahsis edilecek programda münferit hibe tutarı, 1 ila 6 ay sürecek projeler için 10 bin ila 300 bin TL arasında olacak.

Hibe için uygun kabul edilecek faaliyetler arasında prefabrik veya konteyner işyeri kurulması; işyeri tadil, tamir ve restorasyonu; BT yazılımı, mobilya, makine ve ekipman, ve malzeme alımı yer alıyor. Üç veya daha fazla çalışanı olan işletmeler, üretim için makine ve ekipman alımına yönelik projeler, deprem nedeniyle engelli hale gelen kadınların sahip veya ortak olduğu işletmelere öncelik verilecek.