BM'den Husilere acil çağrı: 17 çalışanımızı serbest bırakın!

Shamdasani, "Yemen'de keyfi olarak tutuklanan BM personelinin sayısı 17'ye ulaştı. Nerede oldukları bilinmiyor. Husiler, tekrarlanan taleplerimize rağmen hiçbirine fiziksel erişim izni vermedi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, gözaltında bulunan BM çalışanlarının derhal ve koşulsuz serbest bırakılmaları yönündeki çağrısını yineledi. Türk, benzer şekilde tutuklanan ve yasal koruma olmaksızın gözaltına alınan tüm insan hakları ve insani yardım çalışanlarının serbest bırakılmasını talep ediyor." dedi.

Husilerin, BM ve diğer yardım kuruluşlarının Yemen halkına hizmet etme çabalarını engellediğini de kaydeden Shamdasani, bu çabaları kolaylaştırma çağrısında bulundu.