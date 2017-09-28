BM'den İdlib açıklaması

28 Eylül 2017

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

İdlib ilinin tamamen Suriye içinde yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı kamplarla dolu olduğuna işaret eden Egeland, buradaki sivillere insani yardımların kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Egeland, BM ve ortaklarının Suriye'de her ay 7-9 milyon arası sivile insani yardım ulaştırdığını belirterek diğer taraftan bazı bölgelerdeki siviller ile insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlayamadıkları öz eleştirisinde bulundu.

Geçen aralık ayında kuşatma altındaki ve ulaşılması zor bölgelerde 900 bin sivilin yaşadığını anımsatan Egeland, şu an bu sayının 420 bine indiğini aktardı. Egeland, "Fakat kuşatma altındaki bu 420 bin sivile erişim sağlamak için inanılmaz ve tahammül edilemez şekilde bir ilerleme kaydedemiyoruz." dedi.

"Rejim ve Rusya sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmalı"

Egeland, son günlerde İdlib'de sivil hedeflere, insani yardım çalışanlarına, sağlık kuruluşlarına ve ambulanslara yönelik saldırıların tırmanışa geçmesinden büyük endişe duyduklarını ve bu saldırıları kınadıklarını söyledi.

İdlib'de sadece geçen hafta en az 5 hastane ve insani yardımların stoklandığı iki deponun saldırıya uğradığını aktaran Egeland, hastanelerin 500 bin sivile hizmet verdiği bilgisini paylaştı.

Hastane ve sivillere yönelik saldırıları kimin gerçekleştiğinin sorulması üzerine Egeland, "Bu saldırıları kimin yaptığını, ambulans ve hastaneleri kimin bombaladığını bilmiyoruz. Ama İdlib'i bombalayan taraflardan birisi olmalı." dedi.

Egeland, "Suriye hükümeti, Rusya, DEAŞ ve diğer Batılı koalisyon güçleri sivilleri hedef almaktan kaçınmak için daha fazla çaba sarf etmeli"

Siviller için bildirim sistemi önerisi

Egeland, bazı yardım kuruluşlarının GPS koordinatlarını vermeye gönüllü olmamasına rağmen, İdlib'de ve Rakka'da terör unsurları civarına konuşlanan sivillerin ve sağlık kuruluşlarının korunması için savaşan taraflara bir "bildirim sistemi" kurma çağrısında bulundu. Egeland, bu sistemin şimdiye kadar dünyanın başka yerlerindeki çatışma bölgelerinde denendiğini kaydetti.

Kaynak: AA