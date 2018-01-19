BM'den İdlib ve Doğu Guta için uyarı

19 Ocak 2018

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, ''çatışmasızlık bölgeleri'' içinde yer alan İdlib ve Doğu Guta'da artan çatışmaların ve hava saldırılarının siviller üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda uyardı.

Dieng ve BM Genel Sekreteri'nin sivillerin korunmasından sorumlu özel danışmanı Ivan Simonovic ortak bir açıklama yaparak, geçen yıl kasım ayından beri Doğu Guta'da yaklaşık 393 bin kişinin rejim güçleri ve destekçilerinin hava saldırılarına ve bombardımanına maruz kaldığına dikkati çekti.

Rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da sivillerin gıda sıkıntısı ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, ''çatışmasızlık bölgeleri'' içinde yer alan İdlib ve Doğu Guta'da artan çatışmaların ve hava saldırılarının siviller üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda uyarıda bulunuldu.

Doğu Guta'da 31 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında en az 30'u çocuk 85 sivilin öldüğü kaydedilen açıklamada, İdlib'in güneyinde ve Hama'nın kırsalında artan çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne ve 200 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olduğu belirtildi.

En az dört sağlık merkezi ve iki okulunda saldırılarda hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada daha önce saldırılardan kaçarak İdlib'e sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin şimdi yeni saldırılarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Sivillere yönelik gelişigüzel şiddet olayları karşısında sessiz kalınamayacağı vurgulanan açıklamada, Suriye'de tüm taraflara ve BM Güvenlik Konseyine bu saldırıları kınama, sivilleri koruma ve uluslararası insani hukukun sağlanması çağrısı yapıldı.

İdlib'de rejim güçleri geri çekiliyor

Kaynak: AA