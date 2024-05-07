BM'den Refah açıklaması: 'Endişe verici'

Birleşmiş Milletler (BM) ajansının Filistin'deki sözcüsü Louise Wateridge, İsrail'in kara harekatı başlattığını duyurduğu Refah bölgesine ilişkin İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sözcüsü Wateridge, Refah'taki durum için “son derece endişe verici olduğunu" söyledi.

"Son 24 ila 48 saat içinde yaşadığımız en büyük sorun, sınırı geçmek ve yeterli yardım malzemesinin gelmemesidir" ifadesinde bulunan Wateridge, Gazzelilerin sağlığına yönelik risk konusunda uyardı.

Wateridge, temizlik durumunun kötüleştiğini ve yaz aylarında çok yüksek sıcaklıkların beklendiğini, birçok insanın şu anda plastik çadırlarda barındığını ifade etti.

Wateridge ayrıca, yaşanılan son gelişmelerin ardından Gazzelilerin bundan sonra ne olacağını görmek için beklediğini, bazılarının ise şehri terk ettiğini belirtti.

"Kara saldırısı kabul edilemez"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." ifadesinde bulunurken Hamas'ın ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmasına yönelik olarak "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat" dedi.

Guterres, Refah'a kara saldırısının korkunç insani sonuçları olacağını ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.

"Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz"

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, İsrail'in Refah'ın doğusuna yönelik olası kara saldırısından derin endişe duyduğunu ve Refah'ta çok zor koşullarda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığına dikkati çekti.

Francis, şu anda kalıcı ateşkese yönelik belirleyici adım atma ve esirleri koşulsuz serbest bırakma zamanı olduğunu kaydetti.

Acıyı artık sonlandırmak gerektiğinin altını çizen Francis, "Açıkça söylüyorum. Daha fazla insani faciaya yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz." ifadelerini kullandı.