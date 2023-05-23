BoE Başkanı Bailey: Yüksek enflasyondan çıkarılacak dersler var

İngiliz parlamentosunda vekillerden oluşan komisyonun sorularını yanıtlayan Bailey, ülkede enflasyonun yüksek seyretmesine ilişkin olarak, "Çok büyük şoklar karşısında para politikasını nasıl işlediğimize dair çok büyük dersler olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Bailey, merkez bankasının daha önce şubat ayında gıda enflasyonunda zirveye ulaşıldığı değerlendirmesinde bulunduğunu fakat küresel iklim şartlarının bazı mahsulleri etkilemeye devam ettiğini bildirdi.

Ekonominin daha önce benzeri görülmemiş şoklarla karşı karşıya kaldığını belirten Bailey, "Gerçek zamanlı olarak politika yapmak zorundayız. Şoklara meydana geldikleri gibi cevap vermek zorunda kaldık.” dedi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey geçen hafta bankanın bilançosunun 2008 finans krizinden önceki seviyesine dönmesinin beklenmediğini belirtmişti.

İngiltere'de enflasyon martta yüzde 10,1 olarak kaydedilirken gıda enflasyonu yüzde 19,1 ile 46 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

İngiltere Merkez Bankası 11 Mayıs'ta enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla politika faizini üst üste 12'nci kez artırarak, yüzde 4,25'ten 4,50'ye yükseltmişti.