Boeing ile Vietnam Havayolları'ndan dev anlaşma

ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam ziyareti kapsamında Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD ile Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ele alan ikili, karşılıklı yatırım fırsatlarını da değerlendirdi.

Biden ve Chinh, Boeing ile Vietnam Havayolları'nın 7,8 milyar dolarlık yeni anlaşma imzaladığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Anlaşma, 50 adet 737 Max yolcu uçağını kapsıyor.

Boeing 737 Max yolcu uçakları, Endonezya ve Etiyopya'da 2018 ile 2019 yıllarındaki kazaların ardından 2020'nin sonuna kadar kullanılmamıştı.