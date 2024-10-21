Boeing küçük savunma gözetleme birimini Thales'e satıyor

Boeing yaptığı açıklamada, istihbarat servisleri tarafından kullanılan kablosuz ekipman üreten Digital Receiver Technology'nin, Avrupa'nın en büyük savunma elektroniği firması Thales SA'nın bir kolu olan Thales Defense & Security'ye satılacağını söyledi.

Çoğu Washington eyaletinde olmak üzere Batı Yakası'ndaki Boeing fabrika işçileri Çarşamba günü, 737 MAX, 767 ve 777 jetlerinin üretimini durduran grevi sona erdirebilecek yeni bir sözleşme teklifini oylayacak.