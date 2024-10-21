Boeing küçük savunma gözetleme birimini Thales'e satıyor
Boeing, ABD ordusu için gözetleme ekipmanları üreten küçük bir savunma iştirakini satmak üzere bu ay bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
Haber Merkezi
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Boeing yaptığı açıklamada, istihbarat servisleri tarafından kullanılan kablosuz ekipman üreten Digital Receiver Technology'nin, Avrupa'nın en büyük savunma elektroniği firması Thales SA'nın bir kolu olan Thales Defense & Security'ye satılacağını söyledi.
Çoğu Washington eyaletinde olmak üzere Batı Yakası'ndaki Boeing fabrika işçileri Çarşamba günü, 737 MAX, 767 ve 777 jetlerinin üretimini durduran grevi sona erdirebilecek yeni bir sözleşme teklifini oylayacak.