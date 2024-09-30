Boeing ve makinistler arasındaki görüşmeler anlaşmazlıkla sona erdi
Boeing ve International Association of Machinists (IAM) sendikası arasındaki görüşmeler anlaşmazlık ile sona erdi ve Boeing'de grev üçüncü haftasına girdi.
Haber Merkezi
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IAM,"Şirketle doğrudan ya da arabuluculuk yoluyla görüşmelere açık olmaya devam ediyoruz" dedi.
Şirket sözcüsü bir e-postada Boeing'in temsil edilen çalışanlarıyla ilişkilerini yeniden düzenlemeye kararlı olduğunu ve "mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmak" istediğini söyledi. "Her an bir araya gelmeye hazırız" dedi.