Boeing ve makinistler arasındaki görüşmeler anlaşmazlıkla sona erdi

IAM,"Şirketle doğrudan ya da arabuluculuk yoluyla görüşmelere açık olmaya devam ediyoruz" dedi.

Şirket sözcüsü bir e-postada Boeing'in temsil edilen çalışanlarıyla ilişkilerini yeniden düzenlemeye kararlı olduğunu ve "mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmak" istediğini söyledi. "Her an bir araya gelmeye hazırız" dedi.