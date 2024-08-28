BOJ Başkan Yardımcısı Himino: Ekonomi yolunda giderse faiz artırımına hazırız
Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, merkez bankasının enflasyonun seyrini koruması halinde faiz oranlarını artırmaya devam edeceği ve aynı zamanda finansal piyasa koşullarını yakından izleyeceği yönündeki duruşunu yineledi.
Himino'nun yorumları, geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan dalgalanmanın uzun vadeli faiz artırım planlarını rayından çıkarmayacağını söyleyen Başkan Kazuo Ueda'nın yorumlarını yansıtıyor.
Himino, Kofu kentinde iş dünyası liderleriyle bir araya geldikten sonra düzenlediği basın toplantısında, merkez bankasının öncelikle istikrarsız seyreden finansal piyasaları “azami dikkatle” izlemesi gerektiğini söyledi.
Himino, BOJ'un son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmanın, Temmuz ayındaki faiz artırımının ve ABD ekonomisinin gidişatının ekonomik ve fiyat görünümü üzerindeki etkisini inceleyeceğini belirtti.
Himino “Ekonomik faaliyet ve fiyatların tahminleri karşılama olasılığı varsa parasal genişlemeyi ayarlayacağımız yönündeki duruşumuzda bir değişiklik yok” dedi.
Ueda geçtiğimiz hafta milletvekillerine yaptığı konuşmada, enflasyonun BOJ'un %2'lik hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşması halinde faiz oranlarını artırma kararlılığını yineledi.
Himino basın toplantısından önce iş dünyası liderlerine yaptığı bir konuşmada Japon ekonomisinin görünümüne olan güvenini dile getirdi.