Son dakika: Çimsa'dan dev satın alma! İrlanda merkezli Mannok'u bünyesine katıyor

Çimsa, döviz bazlı gelirlerini yüzde 70'e çıkarma ve dış pazarlarda büyüme stratejisi kapsamında İrlanda merkezli Holdings DAC'ın yaklaşık yüzde 95'ini satın almak için sözleşme imzaladı.

Şirketin bu sabah KAP'a yaptığı açıklamaya göre çimento ve çimento bazlı ürün üreticisi Mannok'un tamamının satın alımı için teşkil edecek değerin 330 milyon Euro olduğu belirtti.

Açıklamada Mannok'un İrlanda ve İngiltere'de satış ve dağıtım ağı bulunduğu, 12 aylık satış gelirlerinin 294 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Satın alma işlemi düzenleyici kurumlardan izinlerin alınmasını takiben tamamlanacak.

Çimsa'nın faaliyet alanları

Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa, 1972'de Mersin’de kuruldu. Çimsa bugün Mersin, Eskişehir, Afyonkarahisar’da bulunan üç entegre fabrikası ile üretim faaliyetlerini yürütüyor.

Beyaz çimento alanında dünyanın lider markalarından biri olan Çimsa; operasyonel kabiliyetini ana hissedarı Sabancı Holding’in finansal gücü ile birleştirerek oluşturduğu Cimsa Sabanci Cement BV aracılığıyla uluslararası alandaki operasyonlarını sürdürüyor.

Çimsa, gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum aluminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük ediyor.