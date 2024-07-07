Bölgede tansiyon yükseliyor: Hizbullah'ın üst düzey üyesi öldürüldü

İsrail Lübnan arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail güçleri bugün Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde yer alan Şaath kasabasını hedef aldı.

Saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan "Hadi" lakaplı Maytham Mustafa al-Attar hayatını kaybetti.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Attar'ın ne zaman ve nerede öldürüldüğüne ilişkin detay verilmedi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre ise, İsrail ordusu Attar'ı sınır bölgesinden yaklaşık 100 km uzakta seyir halindeyken İHA ile hedef aldı.