Boston Fed Başkanı: Düşen işsizlik daha büyük risk

15 Ocak 2018

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD işsizlik oranında son dönemde görülen düşüşün, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği için beklenenden düşük enflasyondan daha büyük risk olduğunu söyledi.

San Diego'da yaptığı konuşmada, işsizlik oranında hızlı düşüşün kısa vadeli politika ve ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği için daha büyük risk olduğunu ifade eden Rosengren, bununla birlikte bu yıl daha fazla faiz artırımını destekleyeceğini de belirtti.

Enflasyon için yüzde 2 hedefi yerine yüzde 1,5-3 aralığının hedeflenebileceğini belirten Rosengren, enflasyon hedefinin cari şartlara göre yeniden belirlenebileceğini vurguladı.

Fed başkanları düşük enflasyondan kaygılı