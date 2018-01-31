Brexit, İngiltere'de sosyal bölünmeyi derinleştirdi

31 Ocak 2018

İngiltere'de düşünce kuruluşu Değişen Avrupa'da İngiltere (The UK in a Changing Europe) tarafından yapılan araştırma, İngiltere'de 2016 Haziran ayındaki Brexit referandumu ile ortaya çıkan sosyal bölünmenin derinleşmekte olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, getirdiği siyasi ve ekonomik belirsizliğe rağmen İngilizlerin AB'den ayrılma konusunda fikirlerini değiştirmeleri olası değil.

Değişen Avrupa'da İngiltere'nin yöneticisi Anand Menon, "Brexit referandumu İngiliz toplumu içindeki temel bölünmeleri ön plana çıkardı.Bu durumun önümüzdeki yıllarda siyasetimize zarar verme potansiyeli var" diye konuştu.

Menon açıklamasında, 18 aylım dönemde yapılan anketler üzerinden gerçekleştirilen araştırmanın halkın yüzde 35'inin kendisini "ayrılıkçı" olarak, yüzde 40'ının ise "devamcı" olarak tanımlar hale geldiğini gösterdiğini vurguladı.

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