Brexit müzakerelerinde kriz çıktı

09 Şubat 2018

AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin üyelikten ayrılmasının ardından yaklaşık iki yıl olacağı tahmin edilen geçiş sürecine ilişkin taraflar arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu, bu nedenle geçiş sürecinin gerçekleşemeyebileceğini bildirdi.

Tarafların hafta boyunca Brüksel'de yürüttükleri müzakerelerin ardından basına açıklamalarda bulunan Barnier, temel gündem maddelerinin İrlanda, ayrılık anlaşmasının yönetimi ve geçiş süreci olduğunu belirtti.

İngiltere'nin talebi üzerine ayrılık tarihinin ardından geçiş sürecini 27 AB üyesinin de kabul ettiğini hatırlatan Barnier, "İngiltere bir taraftan ortak pazar ve Gümrük Birliğinin getirdiği faydalardan yararlanıp diğer taraftan kuralları ve yasaları göz ardı edemez." diye konuştu.

"Geçiş süreci gerçekleşmeyebilir"

Barnier, "Geçiş sürecine ilişkin önemli anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Dürüst olmak gerekirse, eğer bu anlaşmazlıklar çözülemezse geçiş süreci gerçekleşmeyebilir" dedi.

Barnier, anlaşmazlıklardan birinin İngiltere'nin AB vatandaşlarına serbest dolaşım hakkını geçiş süreci boyunca tanıması ancak geçiş sürecinde İngiltere'ye gelen AB vatandaşlarına süreç sona erdikten sonra bu hakkı tanımayacak olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Diğer bir hususun ise İngiltere'nin geçiş sürecinde yeni kabul edilen bir AB yasasına itiraz hakkı talep etmesinden kaynaklandığına dikkati çeken Barnier, İngiltere'nin birlikten çıkmak istemesine rağmen AB politikalarına dahil olmak istediğini, bunun ise anlaşılamaz bir durum olduğunu ifade etti.

"İngiltere geleceğe ilişkin planını sunmadı"

Müzakerelerde İngiltere'nin AB'yle gelecekte ne tür bir ilişki yürütmek istediğine dair bir plan sunmasının beklendiğini ancak bunun bu müzakerelerde gerçekleşmediğini kaydeden Barnier, "İngiltere hükümetinin bu çerçevede alacağı kararları merakla bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Barnier, İrlanda'nın da müzakerelerde önemli bir yer tuttuğunu, AB'nin İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında "sert bir sınır" oluşmaması için elinden geleceğini yapacağını söyledi.

Ayrılık anlaşmasının yönetimine ilişkin Barnier, İngiltere ve AB arasında Avrupa Adalet Divanının yetkisine ilişkin anlaşmazlığını halen sürdüğünü bildirdi.

İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı. İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına ilerleyen aylarda geçilmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA