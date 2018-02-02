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May: Brexit anlaşması 7 haftada tamamlanacak

İngiltere Başbakanı May, Brexit anlaşmasının 7 hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

May: Brexit anlaşması 7 haftada tamamlanacak
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İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile ilgili olarak belirlenecek geçiş döneminin süresine ilişkin anlaşmanın yedi hafta içinde yapılacağını söyledi.

BBC ile yaptığı söyleşide May, "Yedi hafta içinde Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varmış olacağız. Uygulama süresi konusunda onların verdiği takvim böyle" dedi.

May, AB ile başka ticaret anlaşmalarına da imkan verecek bir ticaret anlaşması yapmak istediklerini belirtti.

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Kaynak: Reuters

İngiltere Brexit Theresa May

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