Brexit’te New York kârlı çıkacak

30 Ocak 2018

Aydın ŞAHİNALP

Danışmanlık şirketi Korn Ferry’nin Ortadoğu ve Afrika Müdürü Sonamara Jeffreys, İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini DÜNYA’ya değerlendirdi.

Jeffreys “Eğer Theresa May, Londra finans merkezinin kalbi City’de net mesaj veremezse Frankfurt ya da Paris bazı kazanımlar elde edebilir. Ancak Amerikalı bankalar her şeyi domine edecek ve kazanımlarını New York’a taşıyacaklar. Bu durumda New York’un daha da geniş bir finansal merkez olacak” dedi.

Geçtiğimiz cuma günü son bulan 48’inci Davos Zirvesi’ne kapanış konuşmasıyla damga vuran ABD Başkanı Donald Trump Avrupa çıkarmasında hızını alamayarak İngiliz kanalı ITV’ye, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık (B.K) arasında sıkı pazarlıklara sahne olan Brexit müzakereleri konusunda mülakat verdi. Devam etmekte olan Brexit görüşmelerinde İngiliz lider May’in elinin güçlü olup olmadığı sorusu yöneltildiğinde ABD’nin sivri dilli lideri Trump müzakerelerde kesinlikle İngiltere Başbakanı Theresa May'den çok daha "sert" bir tavır sergileyebileceğini söyledi.

B.K. Maliye Bakanı Philip Hammond da geride kalan hafta ortasında İngiltere'nin finansal hizmetler anlaşması masada olmaksızın Brexit’i imzalamayacağını ilan etti. Ve ekledi: “Londra'nın finansal rolünü doldurabilecek hiçbir Avrupa sermayesi bulunmuyor. Eğer Londra finansal merkez olmayacaksa yerini ya New York ya da Singapur alacak."

Birleşik Krallık ekonomisi 2017’nin son çeyreğinde yüzde 0.5 ile son beş yılın en zayıf büyümesini kaydetti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Brexit'in ekonomiyi geri çektiğini söyledi.

Korn Ferry Orta Doğu ve Afrika Finansal Hizmetler Müdürü Sonamara JeffreysTüm bu gelişmelerin gölgesinde Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry Ortadoğu ve Afrika’nın Finansal Hizmetler Müdürü Sonamara Jeffreys DÜNYA'ya yatırım küresel bankacılığı ile Brexit’in olası etkilerini değerlendirdi.

“ABD’li bankalar her şeyi domine edecek”

Brexit müzakerelerinde finansal hizmet ayağının atıl bırakıldığının altını çizen Jeffreys, “Brexit’te kesin sonucun ne olacağı tam anlamıyla belli değil. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık finansal hizmetler sektörü dışında her alanda anlaşmalar yapmak için müzakereler yürütüyor. Ancak finansal hizmetler atıl kalmış gibi. Eğer Theresa May City’e bu konuda net mesaj veremezse Frankfurt ya da Paris bazı kazanımlar elde edebilir. Ancak Amerikalı bankalar her şeyi domine edecek. Ve kazanımlarını New York’a taşıyacaklar. Bu durumda New York’un daha da geniş bir finansal merkez haline gelmesinin önü açılacak” diye konuştu.

Batı medyasında Brexit’in yürürlüğe gireceği ilk günde Londra finansının kalbi City’de 10 bin 500 kişinin işsiz kalacağına dair haber ve yorumlar yer alıyor. Bu tarz analiz ve raporları çok karamsar bulduğunu belirten Jeffreys, “Benim senaryom tamamen farklı. Brexit’in ilk günü çok az zorunluluklar yer alacağı için bu rakamın çok daha küçük olacağını düşünüyorum. Eğer 5 yıllık süreçte böylesi rakamlar söylerseniz buna istatiksel olarak inanabilirim” dedi.

Kısa vadede küresel yatırım bankacılığı cephesinde olumlu gelişmeleri bekleyen Jeffreys konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Yatırım bankacılığına baktığımızda kötü bir tablo görünmüyor. Müşterilerimizin büyük bir kesimi Avrupa ile Asya arasındaki bağlantıyı kullanıyor. Çünkü Çin Avrupa hisseleri satın almakla meşgul. Küresel kavşak noktası EMEA büyüyor. Yatırım bankacılığının karşısındaki en büyük zorluk özellikle büyük kuruluşlarda sahip oldukları yetenekleri ellerinde tutabilmek. Hisse piyasaları cephesinde büyüme devam ediyor. Sabit getirili tahviller ise piyasaların ölü kanadını oluşturuyor.”

Yeni bir bankacılık krizini tetikler mi?

Londra'nın Avrupa bankacılığının başkenti olduğu gerçeği bir sır değil. Muhtemelen Brexit'in ardından da bu gerçek pek değişmeyebilir. Fakat son günlerde Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının Avrupa kökenli yeni bir bankacılık krizinin fitilini ateşleyebileceği savunuluyor. European Institute (EIIW) Başkanı, Wuppertal Üniversitesi ve AICGS / Johns Hopkins Üniversitesi Kıdemli Araştırmacılarından ve ‘Accidental (Kazara) Brexit’ adlı kitabın yazarı Profesör Paul Welfens bu görüşü savunan isimlerin başında geliyor. ‘Accidental (Kazara) Brexit’ adlı kitabın yazarı Profesör Paul Welfen Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt için kaleme aldığı yazısında, "Brexit'in genellikle göz ardı edilen bir riski de 2008-2009 yıllarına kıyasla daha kötü olabilecek yeni bir Trans-Atlantik bankacılık krizine neden olabileceğidir. ABD ve İngiltere'de finansal düzenlemelerin kaldırılması yine ortaya çıkacak ve Brexit bu noktada tetikleyici olabilir. Sonuç olarak AB bankacılık sistemi Birleşik Krallık dışında regüle edilecek" ifadelerini kullandı. Welfen yazısının son bölümünde "AB, kontrolü kendi finansal piyasalarının istikrarı üzerinde bırakamaz" diye uyarıyor.