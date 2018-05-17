Brezilya, beklentilerin aksine faizi değiştirmedi

17 Mayıs 2018

Brezilya Merkez Bankası, faiz indirimi beklentilerine rağmen gelişmekte olan piyasalarda satış baskısının reali iki yılın dip seviyesine çekmesinin ardından faiz oranlarını sabit tuttu. Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulu, gösterge faiz oranını 6.5'te sabit tuttu.

Merkez Bankası Ekim 2016'dan bu yana 775 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

Reuters anketine katılan 42 ekonomistten yalnızca ikisi faizlerin sabit tutulmasını bekliyordu.

Banka, yaptığı açıklamada faiz oranlarını sabit tutma kararının "enflasyonun para politikasının yürütülmesiyle ilgili hedef ile tutarlı" olduğunu ifade etti.

Kaynak: Reuters