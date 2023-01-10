Brezilya’da göstericiler Kongre ve Devlet Başkanlığı'nı bastı

Twitter hesabından olaylara ilişkin açıklamada bulunan Bolsonaro, “Hukuk çerçevesinde barışçıl gösteriler demokrasinin bir parçasıdır. Ancak bugün olduğu gibi, 2013 ve 2017’de solun uyguladığı vandalizm ve kamu binalarına yönelik işgaller bu kuralın dışındadır” ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, protestocuları Bolsonaro’nun tahrik ettiğini belirtirken, Bolsonaro, Lula’nın suçlaması için “temelsiz” ifadesini kullandı.

Bolsonaro, “Görevim boyunca her zaman Anayasa’nın dört satırına bağlı kaldım ve yasaları, demokrasiyi, şeffaflığı ve kutsal özgürlüğümüzü savundum” ifadesine yer verdi.

Olaylar Latin Amerika ülkelerinden tepki gördü. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro baskını “darbe girişimi” olarak değerlendirirken, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez “Brezilya halkıyla birlikteyiz” dedi.

Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.