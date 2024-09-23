Buffett’ı izleyen ünlü fon yöneticisi Bill Smead’den yatırımcılara uyarı

Dünyaca ünlü iş insanları Warren Buffett ve Charlie Munger’ın stratejilerini yakından takip eden fon yöneticisi Bill Smead hisse senedi piyasası için önemli öngörülerde bulundu.

Buffett ve Munger’in uzun vadede ‘al’ ve ‘tut’ yaklaşımını izleyen Bill Smead’e göre; Buffett’ın Apple ve Bank of America gibi hisse senetlerindeki pozisyonlarını önemli ölçüde azaltması, mevcut piyasada benzer bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor.

Smead, işgücü piyasasının güçlülüğüne de dikkat çekiyor ve işsizlik oranının yüzde 4,2 olmasına rağmen iş gücü talebinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Smead, gelecek dönemde endeksin zayıf performans göstermesini bekliyor ve Buffett’ın da bu görüşte olduğunu düşünüyor.

Smead, "Buffett’ın davranışlarına bakın, verimsiz döngüye hazırlanıyor" diyerek, piyasanın ilerleyen dönemlerde geri çekileceği ve bu durumun bir satış döngüsüne yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Dot-com kriziyle özdeşlik kuruyor

CNBC-e'nin Business Insider'dan aktardığı habere göre Smead, yönettiği Smead Value Fund ile son 15 yılda benzer fonların yüzde 99’undan daha iyi performans gösterdi ve S&P 500’ü yıllık yüzde 14 getiri ile geride bıraktı.

Smead, Buffett’ın bugünkü eylemleri ile 1999 yılındaki görüşleri arasında paralellikler kuruyor.

Dot-com balonunun zirvesinde, Buffett teknoloji sektörüne yönelik aşırı heyecana kapılmamış ve piyasanın bu hızla devam edemeyeceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Buffett, 1999’da yaptığı bir dizi konuşmada, hisse senetlerinin 1980’ler ve 1990’lardaki gibi büyük karlar sağlayamayacağını ve değerlemelerin aşırı düzeylere ulaştığını belirtmişti.

S&P 500, 1999’daki uyarıların ardından birkaç yıl içinde yüzde 50 değer kaybetti ve 10 yıl sonra bile Eylül 1999’da değerlerinin sadece yüzde 20 üzerine geldi. O zamandan beri, yatırımcılar 15 yıl boyunca düşük faiz oranlarının ve artan kurumsal kârların avantajını yaşadılar.

Smead, bu 15 yıllık kazanç serisinin uzun vadede S&P 500 performansı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini öngörüyor. Ayrıca, Fed’in faiz oranlarını düşürmesiyle enflasyonun yeniden yükseleceğini ve bu durumun 10 yıllık Hazine tahvili faiz oranlarını yüzde 6’ya çıkarabileceğini belirtiyor. Yüksek değerlemelerle birlikte bu durumun piyasa için ciddi sorunlar yaratabileceğini ifade ediyor.