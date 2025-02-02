Bugün yürürlüğe girdi: AB’den yapay zekaya katı yasaklar!

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka sistemlerinin belirli alanlarda kullanımını yasaklayan düzenlemeleri hayata geçirdi. Bugün yürürlüğe giren kurallarla yapay zekanın sosyal puanlama, duygu analizi, suç eğilim profillemesi ve biyometrik verilere dayalı kategorileştirme gibi uygulamaları yasaklandı.

Yeni düzenlemeyle iş yeri ve eğitim kurumlarında duyguları belirleyen, yüz görüntülerinden veri tabanı oluşturan ve bireylerin biyometrik verilerine dayanarak kategorize eden sistemlerin kullanımı kısıtlandı. Aynı zamanda suç işleme riskine yönelik profilleme yapan yapay zeka sistemleri de yasak kapsamına alındı.

Ayrıca insan davranışını manipüle eden, zafiyetlerden yararlanan ve bilinçaltına yönelik teknikler kullanan yapay zeka çözümlerinin de kullanımı yasaklandı.

Biyometrik tanımlamaya sınırlama

Kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımı yalnızca kolluk kuvvetlerinin belirli ve istisnai durumlarda erişimiyle sınırlandırıldı.

Şirketlere para cezası uygulaması

Bugünden itibaren yapay zeka geliştiren veya kullanan şirketler, sistemlerini risk seviyesine göre değerlendirmek ve yasal gerekliliklere uygun hale getirmek zorunda olacak. AB kurallarının ihlali durumunda şirketlere ağır para cezaları kesilecek.

Aşamalı düzenleme süreci

AB Yapay Zeka Yasası, ilk olarak 1 Ağustos 2024'te devreye girmişti. Genel amaçlı yapay zeka modellerine ilişkin kurallar ise 1 Ağustos 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.