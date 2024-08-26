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Bulgaristan 27 Ekim'de yeniden erken seçime gidecek

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, siyasi partilerin bir koalisyon hükümeti üzerinde anlaşamamasının ardından Bulgaristan'ın 27 Ekim'de üç yıl içinde yedinci parlamento seçimine gideceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Dimitar Glavchev liderliğindeki geçici bir hükümetin, Karadeniz ülkesini seçime kadar yönetmek üzere salı günü Bulgaristan parlamentosunda yemin edeceğini söyledi.

Glavchev'in geçici hükümetini cumhurbaşkanına sunmasının ardından Radev, “Yarın ayrıca 27 Ekim'de erken parlamento seçimlerinin yapılmasına ilişkin bir kararname yayınlayacağım” dedi.

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