Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de yaşayan soydaşlara ‘sandık’ çağrısı

Kenan SERTALP

Bulgaristan'da vatandaşlar 2 yıl içerisinde 5. kez sandık başına gidiyor. 2 Nisan'da gerçekleştirilecek erken genel seçimler için Türkiye'de toplam 23 ilde 162 sandık kurulacağı belirtildi. 21 parti ve koalisyonun yarışacağı erken genel seçim kapsamında Bursa’da oy verecek 72 bin vatandaş için 9 ilçe ile Bulgaristan Konsolosluğu’nda toplam 39 sandık kurulacağı açıklandı.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan seçim sürecine ilişkin DÜNYA’ya yaptığı açıklamada ‘’Bulgaristan’da arka arkaya seçimlerin gerçekleşmesinin sebebi partilerin benimsediği kutuplaştırıcı politikalar. Parti politikaları taban tabana zıt olan gruplar mecliste de koalisyon oluşturamadığı için 2 buçuk yılda 5. kez sandık başına gidiyoruz. Bulgaristan’da Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi yapılan 4 seçimde de 3. olmasına rağmen diğer partilerin koalisyona yaklaşmaması sebebiyle 2 Nisan’da bir kez daha sandığa gideceğiz. Biz 2 Nisan tarihini Bulgaristan Türklerinin birlik ve beraberliğini sergileme günü olacağını düşünüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Türk ve Müslümanlar söz sahibi olabilir

Bulgaristan hükümetinde söz sahibi olabilmek için seçime katılımın önemine dikkat çeken Emin Balkan, şunları söyledi: ‘’Türkiye’de ve Batı Avrupa’da çok sayıda oy kullanacak Türk ve Müslüman mevcut. Hükümetin içerisinde söz sahibi olmadan bölgede yaşanan sorunların çözümünde bir etkiniz olması söz konusu değil. Bazı partilerin içerisinde Türk ve Müslüman adaylar var fakat partinin benimsediği politika sebebiyle bu kişilerin karar alıcı mekanizmada etkin rol oynaması neredeyse imkânsız. Bulgaristan Türklerinin ve Müslümanların artık hükümette olma fırsatı var. Bu süreçte kızgınlık, dargınlık ve küslük olmamasını istiyoruz. Bulgaristan Türkleri ve Müslümanların bir arada olması, güçlü olması ve iktidarın içinde olması çok önemli.’’

Bulgaristan’daki seçimlere katılarak önemli başarılar elde eden Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) üyelerinin büyük çoğunluğunu Türklerin oluştuğunun altını çizen Emin Balkan, seçimlerde çifte vatandaş statüsünde yaşayanların sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. Başkan Balkan, açıklamasında ‘’Dilekçe verenler rahatlıkla oy kullanabilecek. Dilekçe vermeyen veya Bulgarca bilmeyen vatandaşlara ise oy verme noktalarında Bulgarca bilen arkadaşlarımız destek verecek. Bu seçimde Hak ve Özgürlükler Hareketi oylarını biraz daha arttırdığı takdirde hükümet kurmada söz sahibi olacaktır. Bu sebeple seçim yorgunluğu hissetmeden tüm oy kullanabilecek vatandaşların sadıklara gitmesini istiyoruz.’’ dedi.

2 Nisan’da yapılacak seçimde Türkiye'deki çifte vatandaşlar için sandıkların 07:00' de açılıp 20.00'de kapanması planlandı.