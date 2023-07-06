Büyükelçi atandı Mısır'la ticaret 20 milyar $’a çıkar

Buna göre, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdi. Diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesinin yeni dönemde taraflar arasındaki ticari ilişkileri de olumlu etkilemesi bekleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin 10 yıldır durağan olduğunu ancak son 1,5 yıldır karşılıklı olumlu adımlar atıldığını ifade etti. Denizer, gelecek dönemde Mısır'ın, Türkiye'nin en önemli ihracat ve ticaret partneri olacağını vurguladı.

500 milyon $'lık yatırım

Mısır'da Türklerin 2007 yılından bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Denizer, bu ülkede ağırlıklı olarak tekstil ve konfeksiyon olmak üzere 15-20 önemli Türk yatırımı olduğunu söyledi.

Denizer, şunları kaydetti: "Bunlarla beraber, önümüzdeki dönemde perakendecilik, enerji, ev aletleri, taşımacılık sektörlerinde de yeni yatırımlar bekleniyor. 2023-2024 döneminde öngörülen yatırım 500 milyon dolar seviyesinde. Bunun da artacağına inanıyoruz.

Karşılıklı ticaret hacmimiz yaklaşık 10 milyar dolar. İlk defa Mısır, enerji ile cari fazla vermeye başladı. Türk ürünlerinin Mısır'a rahat girmesini sağlarsak, burada ticaret dengesini daha da artırabiliriz. Ağırlıklı sanayi ürünlerinden oluşan 10 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi 15-20 milyar dolar seviyesine çıkabilir."

6 aylık ihracat 1,5 milyar dolar

TÜİK verilerine göre, Mısır'a 2019'da 3 milyar 316 milyon dolar olan ihracat, 2020'de 2 milyar 949 milyon dolar seviyesine geriledi. 2021'de iki ülkenin attığı karşılıklı adımların etkisiyle ihracat, 2020'ye göre yaklaşık yüzde 37 artarak 4 milyar 34 milyon dolara, 2022'de de 4 milyar 54 milyon dolara yükseldi. İhracat, bu yılın ocak-haziran döneminde ise 1 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mısır'dan yapılan ithalat 2019'da 1 milyar 812 milyon dolar, 2020'de 1 milyar 635 milyon dolar oldu. Bu yılın ilk 5 ayında 1 milyar 299 milyon dolar olarak hesaplandı.