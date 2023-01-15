Büyükelçi Berthe yaşamını yitirdi
Mali'nin Librevil Büyükelçisi Mamadou Mandjou Berthe, odasına ölü bulundu. 60 yaşındaki Berthe'nin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
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Gabon Haber Ajansı'nın (AGP) haberinde Berthe'nin, Gabon'un başkenti Librevil'deki konutunda 14 Ocak'ta odasında ölü bulunduğu belirtildi.
Haberde, 60 yaşındaki Berthe'nin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belli olacağı kaydedildi.
Berthe'nin diyabet ve hipertansiyon hastası olduğu öğrenildi.