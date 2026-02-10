BYD’den ABD’ye gümrük vergisi davası: Trump dönemi tarifeleri mahkemeye taşındı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çin merkezli BYD, ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe giren ve ithalat tarifelerine dayanan gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ABD’de dava açtı. Şirketin ABD’de faaliyet gösteren birimleri, 26 Ocak’ta ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Başkanlık kararnameleri hedefte

Dava dilekçesinde, gümrük vergilerinin dayanağını oluşturan başkanlık kararnamelerinin geçersiz olduğu savunuldu. BYD’nin Amerikan iştirakleri, bu kapsamda bugüne kadar tahsil edilen vergilerin iadesini talep etti. Şirket, yargı kararı olmadan geri ödeme alınmasının mümkün görünmemesi nedeniyle hukuki yola başvurulduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme kararı bekleniyor

ABD’de halihazırda Yüksek Mahkeme’nin, Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin imzasının anayasal geçerliliğine dair vereceği karar bekleniyor. Bu kararın, açılan davaların seyrini doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

Binlerce şirket geri ödeme talebinde

Aralarında Costco Wholesale ve Goodyear’ın da bulunduğu binden fazla büyük şirket, ABD’nin bugüne kadar topladığı milyarlarca dolarlık gümrük vergilerinden paylarına düşen tutarın iadesi için dava açmış durumda. Trump, Kasım ayında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, geri ödeme yapılmasının “ulusal güvenlik felaketi” olacağını savunmuştu.

ABD operasyonları üzerindeki yük arttı

ABD’de elektrikli otobüs ve kamyon tasarımı ile üretimi yapan BYD, dava dilekçesinde Amerikan operasyonlarını sürdürebilmek için ithal edilen malzemeler nedeniyle yüksek tutarda gümrük vergisi ödendiğini ve bu yükün devam ettiğini kaydetti. Şirket, küresel ölçekte elektrikli araç pazarında lider konumda bulunmasına rağmen, yüksek gümrük vergileri ve karmaşık düzenleyici yapı nedeniyle ABD’de binek otomobil satışı gerçekleştirmiyor.