Yapay zeka işlerinden etti: Salesforce'da toplu işten çıkarma

Söz konusu işten çıkarmalar, şirkette kapsamlı değişiklikler yaşanırken gerçekleşti. CEO Marc Benioff, personel tarafındaki küçülme için yapay zeka alanındaki gelişmelere işaret ederken, ihtiyaç duydukları pozisyonların daraldığını açıkladı.

Salesforce geçtiğimiz ekim ayında da müşteri destek pozisyonundaki 4 bin çalışanı işten çıkardmıştı.

Benioff daha önce verdiği bir röportajda yapay zekanın Salesforce operasyonları üzerindeki etkisine ilişkin "9 bin olan çalışan sayısını yaklaşık 5 bine indirdim, çünkü daha az çalışana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.