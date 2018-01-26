Caferi: 5 ülke süreci baltalamaya çalışıyor

26 Ocak 2018

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında düzenlenen Suriye konulu özel toplantı sürüyor.

Muhalefet heyeti "Soçi'ye gidip gitmeme" kararı vermek için Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi ile görüşmeler yaparken, Suriye heyeti, ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı süreci baltalamakla itham etti.

Toplantının ikinci ve son gününde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, muhalefet ve rejim heyetleriyle görüşmeler yaptı.

Muhalefet heyeti ayrıca Türk ve Rus delegasyonlarıyla da bir araya geldi.

Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, TSİ 18.00 sularında, kendi aralarında istişare toplantısı yapmak için konakladıkları otele geçti.

Suriye heyetinin başkanı Beşşar Caferi ise Mistura ve Rusya heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından BM'den ayrılırken basın açıklaması yaptı.

Soçi'deki toplantıya sıcak baktıklarını ve buna yaklaşık bin 600 Suriyelinin katılacağını hatırlatan Caferi, ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın muhalefet heyetine dün ilettiği gayriresmi strateji belgesini eleştirdi.

Caferi, 5 ülkeyi "ellerinde Suriye halkının kanını taşımakla" suçlayarak, hem Cenevre hem Soçi görüşmelerini baltalamayı hedeflediklerini iddia etti.